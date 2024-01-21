جنوب إفريقيا تقصف ناميبيا برباعية نظيفة

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من الفوز برباعية نظيفة أمام منتخب ناميبيا في المباراة التي جرت بملعب “أمادو جون كوليبالي”.

وسجل رباعية جنوب إفريقيا كل من تاو و ماسيكو و ثنائية من قبل المتألق زواتي.

وفتح منتخب البافانا بافانا أبواب التأهل بالنسبة لمنتخب تونس الذي يملك إمكانية التأهل في المركز الثاني، حيث يتعين على المنتخب التونسي الانتصار على جنوب إفريقيا بأعلى حصيلة.

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