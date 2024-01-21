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الرياضة

جنوب إفريقيا تقصف ناميبيا برباعية نظيفة

بقلم عزيز طالبي
جنوب إفريقيا تقصف ناميبيا برباعية نظيفة
جنوب إفريقيا
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تمكن منتخب جنوب إفريقيا من الفوز برباعية نظيفة أمام منتخب ناميبيا في المباراة التي جرت بملعب “أمادو جون كوليبالي”.

وسجل رباعية جنوب إفريقيا كل من تاو و ماسيكو و ثنائية من قبل المتألق زواتي.

وفتح  منتخب البافانا بافانا أبواب التأهل بالنسبة لمنتخب تونس الذي يملك إمكانية التأهل في المركز الثاني، حيث يتعين على المنتخب التونسي الانتصار على جنوب إفريقيا بأعلى حصيلة.

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