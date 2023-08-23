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جنوب إفريقيا: هناك عدة اعتبارات تؤهل الجزائر للإنضمام إلى البريكس

بقلم نادية بن طاهر
جنوب إفريقيا: هناك عدة اعتبارات تؤهل الجزائر للإنضمام إلى البريكس
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كشف مدير الشرق الأوسط بوزارة خارجية جنوب إفريقيا السفير أشرف يوسف سليمان، عن تفاؤله الكبير بإمكانية انضمام الجزائر لمجموعة البريكس كونها مؤهلة لذلك لعدة اعتبارات.

وقال السفير أشرف يوسف سليمان، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تعد من ضمن الدول التي تكتسي أهمية كبيرة في القارة الإفريقية. وفي حال انضمامها للبريكس سيجعلها تضطلع بدور بارز في المنطقة.

موضحا أن ملف انضمام الجزائر بين أيدي رؤساء الدول الخمس للمجموعة الإقتصادية. خاصة بعد موافقتهم على توسعة مجموعة البريكس.

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