جنوب إفريقيا يفوز أمام زامبيا في كان أقل من 17 سنة

انتهت المباراة التي جمعت بين جنوب إفريقيا ومنتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين في منافسة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وجرت المباراة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وسط حضور جماهيري لابأس به خاصة من أبناء الجسو المعلّقة.

كما عرفت المباراة إثارة وندية كبيرة بين الطرفين، بحكم تسجيل خمسة أهداف كاملة طيلة التسعين دقيقة.

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