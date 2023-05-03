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الرياضة

جنوب إفريقيا يفوز أمام زامبيا في كان أقل من 17 سنة

بقلم عزيز طالبي
جنوب إفريقيا يفوز أمام زامبيا في كان أقل من 17 سنة
إفريقيا
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انتهت المباراة التي جمعت بين جنوب إفريقيا ومنتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين في منافسة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وجرت المباراة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وسط حضور جماهيري لابأس به خاصة من أبناء الجسو المعلّقة.

كما عرفت المباراة إثارة وندية كبيرة بين الطرفين، بحكم تسجيل خمسة أهداف كاملة طيلة التسعين دقيقة.

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