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الرياضة

جنوب إفريقيا تحصد المرتبة الثالثة في الكان

بقلم عزيز طالبي
جنوب إفريقيا تحصد المرتبة الثالثة في الكان
جنوب إفريقيا
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افتك منتخب جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة، اليوم السبت، بعد الفوز أمام منتخب كونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

وفاز منتخب البافانا بافانا بنتيجة 6 مقابل 5 في ضربات الترجيح بعد انتهاء النتيجة الأصلية بشكل سلبي في اللقاء الذي جرى بملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”.

وقدم منتخب جنوب إفريقيا دورة ممتازة، بعد التأهل إلى الأدوار المتقدمة، وأخر مباراة فاز بها أمام منتخب جزر الرأس الأخضر و الخسارة أمام منتخب نيجيريا.

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