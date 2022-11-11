جنوب افريقيا تشيد بجهود الجزائر لتجسيد المصالحة الفلسطينية

استقبل الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، أمس الخميس، سفير جمهورية جنوب افريقيا بالجزائر، بيلي ليزيدي مازيتلا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، قدم سفير جنوب افريقيا خلال اللقاء، تهانيه للسلطات والشعب الجزائري عقب نجاح القمة العربية بالجزائر.

معربا عن ارتياح بلده للقرارات التي اتخذها القادة العرب، لاسيما فيما يخص مركزية القضية الفلسطينية واعادة بعث المبادرة العربية للسلام.

كما أشاد السفير، بجهود الجزائر في هذا الملف والتي مكنت من توقيع الاطراف الفلسطينية، يوم 13 اكتوبر 2022، على “إعلان الجزائر” لتجسيد المصالحة الفلسطينية.

كما دارت المحادثات حول المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مسألة الصحراء الغربية.

وفي هذا الشأن جدد الطرفان التأكيد على دعمهما الثابت لكفاح الشعب الصحراوي العادل.

كما أشار الطرفان، إلى ضرورة استئناف طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب، المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة و بحسن نية. قصد التوصل الى حل سياسي يقبله الطرفان ويضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وفقا للشرعية الدولية.

هذا وشكل اللقاء فرصة للطرفين لتجديد ارادتهما المشتركة في زيادة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وكذا رفع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي إلى مستويات تعكس إمكانيات البلدين والتطلع الذي يحذو السلطات العليا فيهما. لا سيما لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا الثنائية المشتركة، المقرر عقدها في بداية عام 2023.