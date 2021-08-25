جنوة يقترب من ضم محمد فارس على شكل إعارة

كشفت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأربعاء أن النجم الدولي الجزائري محمد سليم فارس قريب من الالتحاق بنادي جنوة الإيطالي.

وأضافت ذات المصادر أن بطل إفريقيا رفقة المنتخب الوطني سينتقل إلى جنوة على شكل إعارة لمدة موسم واحد.

وبعد نهاية الموسم الحالي سيكون جنوة أمام خيار شراء محمد سليم فارس بصفة نهائية مُقابل 7 ملايين أورو.

ويتواجد مسييري جنوة في مفاوضات متقدمة مع لاعب لازيو روما على أن تتم الصفقة في الأيام القليلة القادمة.