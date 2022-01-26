جنوحات.. الأطفال هم سبب العدوى ووفاة رضيع ذو الشهرين في العاصمة

قال رئيس المخابر المركزية، كمال جنوحات، اليوم الأربعاء، إن الأمور بخصوص مجريات وباء كورونا تغيرت. كما أشار جنوحات إلى أن في 14 إلى 20 يوما من الموجة الرابعة، الأطفال هم الأوائل الذين يتعرضون للإصابة.

في حين، أكد جنوحات في تصريح للنهار، أن الأطفال هم السبب الأول و الرئيسي في انتقال عدوى وباء كورونا. كما أشار المتحد إلى حادثة وقت في 48 ساعة، حيث سجل وفاة رضيع ذو شهرين والنصف في مستشفى الرويبة بالعاصمة.

وعند غجراء التحاليل –يضيف جنوحات-، اسفرت النتائج إلى انه اصيب بفيروس كورونا وليس حمة عادية كما ظن الأطباء. مشيرا إلى أن الوباء جعل دمه يتجلط مما تسبب في وفاته.

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وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 242853 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6513، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 1055 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 161679. فيما يتواجد 44 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر الإثنين 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.