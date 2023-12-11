جنوحات: الإنفلونزا الموسمية قد تكون أكثر خطورة من كورونا

قال البروفيسور كمال جنوحات مختص في علم المناعة، أن الفئات الهشة من السكان مطالبين بأخذ اللقاحات المضادة للإنفلونزا الموسمية. من أجل حماية أنفسهم من الإشكال الحادة من هذا الفيروس، الذي قد يكون أكثر خطورة من فيروس كورونا.

وأوضح البروفيسور جنوحات، رئيس المخبر المركزي للمؤسسة الإستشفائية العمومية بالرويبة “الجزائر”. أن أيام البرد و الأماكن المغلقة تشجع على انتقال فيروسات الجهاز التنفسي. ومنها تلك الخاصة بالإنفلونزا الموسمية، و بالتالي فان الوقت مناسب للفئات الهشة من السكان بأخذ اللقاحات المضادة للإنفلونزا من أجل تفادي الإشكال الحادة من هذا المرض.

وأضاف جنوحات، خلال لقاء خصص للصحفيين حول موضوع التطعيم ضد الإنفلونزا، أن الفئات الهشة من السكان هم أولئك الذين يبلغون من العمر 65 سنة وأكثر و أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة و من إضطرابات في المناعة الذاتية. و النساء الحوامل و الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات.

كما أشار جنوحات، إلى أن 10 بالمائة من الإستشارات الطبية بالجزائر مرتبطة بأعراض الإنفلونزا. مضيفا أن التطعيم يسمح بالتقليص ما بين 60 و 90 بالمائة من أخطار المضاعفات. مؤكدا على ضرورة إجراء التطعيم كل سنة بسبب المدة المحدودة لمفعوله لا يزيد عن 6 أشهر و للطبيعة المتحولة لسلالات الفيروس.

وأضاف أنه لهذه الأسباب فإن فيروس هذه السنة ليس كمثل العام الماضي. مشيرا إلى أنه بإمكان الإنفلونزا الموسمية في الظرف الحالي أن تكون أكثر خطورة من فيروس كورونا. كما تطرق إلى التداخل بين أعراض الإنفلونزا الموسمية و فيروس كورونا. مشيرا إلى صعوبة التفريق بين المرضين، موصيا في هذا الصدد باللجوء إلى التشخيص البيولوجي كوسيلة وحيدة للتمييز بينهما.

ودعا رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، المعنيين بالأمر إلى تفادي التطعيم خلال ظهور الأعراض بحجة عدم جدواه من جهة. و للأخطار التي قد تهدد صحتهم من جهة ثانية.

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