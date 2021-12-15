جنوحات: الجزائر على موعد مع موجتين.. وهذا وقت ذروة أوميكرون

قال البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخبر المركزي بمستشفى رويبة ومختص في علم المناعة، أن الوضعية الوبائية بالجزائر مقلقة، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. ودخول المتحور أوميكرون

وأضاف جنوحات في إتصال هاتفي مع “النهار”، أن الوضعية المقلقة ولا يمكن التكهن بعدد الإصابات خلال الموجة الرابعة إن تفوق المئتين أو تتعدى الألف، وهل ستكون الذروة خلال أيام أو أسابيع. مشيرا إلى أن تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون لا تدعو إلى القلق كثيرا مقارنة بالمتحور دالتا.

وكشف جنوحات في ذات السياق، أن بعض الخبراء يقولون أن الأعراض التي يسببها أوميكرون ليست خطيرة وهو خطأ شائع. حيث لحد الساعة لا نعلم خطورة أعراضه خاصة مع تركيبة السكان ومقارنة بمتحور “دالتا” الذي يعد أخطر متحور إلى حد الساعة.

وأوضح البروفيسور جنوحات، أن النقطة الإيجابية في المتحور أوميكرون أنه لا يتعايش مع المتحور “دالتا”، خاصة وأن أغلب المعطيات تؤكد أن دالتا يقضي على أوميكرون بمجرد دخوله البلد لشراسة الفيروس.

وأكد جنوحات، أن الخطر الذي يهدد الجزائر هو سلالة دالتا وانتشار الموجة الرابعة. حيث سيرتفع عدد الوفيات ويزداد خلال الأيام القادمة. داعيا إلى ضرورة اتباع التدابير الوقائية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد.

وكشف جنوحات في سياق ذي صلة، أنه سيتم تسجيل إصابات أخرى بالمتحور أوميكرون بالجزائر وستكون موجة أوميكرون مرتقبة نهاية شهر جانفي وبداية شهر فيفري. مشيرا في ذات السياق أن موجة أوميكرون ستكون مباشرة بعد موجة دالتا.

وأكد جنوحات، أن هناك تخوف من موجتين موجة دالتا وموجة أوميكرون. غير أن المتحور دالتا سيطغى على أوميكرون لأنه أكثر خطورة خاصة بعدما طغى على المتحور “ألفا”. داعيا إلى ضرورة إتباع نفس الإجراءات الوقائية التي كانت معمول بها خلال انتشار سلالة دالتا.

طالع أيضا

تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بالجزائر

أعلن معهد باستور، أنه تم تسجيل أول حالة بالمتحور أوميكرون بالجزائر ويتعلق الأمر برعية أجنبي قدم عبر مطار هواري بومدين الدولي. وحسب بيان لمعهد باستور، فقد تم إكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 . لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة. أين تم تأكيد اليوم الثلاثاء أول حالة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر. كما أضاف البيان، أن المصاب هو من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية. مما استدعى توجيه فحص الــ PCR للمعني، إلى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر أين تم تأكيد وجود السلالة Omicron.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها