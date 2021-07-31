جنوحات.. المدة بين تلقي جرعات اللقاح ضد كورونا لا يؤثر على فعاليته

أكد رئيس المخابر المركزية لعلم المناعة كمال جنوحات، المواطنين بعدم وجود تأثير على فعالية اللقاح،عندما تكون المدة بين الجرعتين متباعدة. والتي قد تصل –يضيف جنوحات- في بعض الأحيان شهرين على حد تعبيره.

وأوضح البروفيسور جنوحات في تصريح للإذاعة الأولى، أن اختصاصيي علم المناعة لاحظوا انه كلما تباعدت الجرعتين كانت الاستجابة المناعية أفضل. وفيما يتعلق بالمرأة الحامل، كشف المتحدث أنه رغم عدم خضوعها للدراسات، إلا أنه بعديد من الدول خلصوا لإمكانية تلقيها اللقاح. ولا يوجد أي مانع في ذلك، -يشير جنوحات- “بل هو حماية لها و لهذا باشرت عدة بلدان في تلقيحها”.

وشدّد جنوحات، بضرورة كسر سلسلة العدوى بالتلقيح وللحماية من السلالة الهندية التي تنتقل بسرعة أكبر من البريطانية بنسبة 60 بالمائة. وتسجّل الجزائر في الآونة الأخيرة، ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت 1500 إصابة.

وتلقى قرابة 3.5 مليون شخص التلقيح بالجزائر، في حين اقتنت الجزائر أزيد من 9 مليون جرعة لقاح إلى نهاية جويلية. وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الوزارة الأولى، فإن 3.421.279 شخص تلقى التلقيح. منهم 2.696.467 شخص تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في حين بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 724.812.