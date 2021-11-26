جنوحات: من الصعب التكهّن بقوة الموجة الرابعة.. وهذه الولاية تسجل أعلى الإصابات

أكد البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، مدير المخابر المركزية. ورئيس المجلس الطبي لمستشفى الرويبة، أنه من الصعب التكهن بقوة الموجة الرابعة وتأثيرها.

واضاف جنوحات لإذاعة سطيف قائلا :”للأسف نسجل منذ أيام تضاعف أرقام المصابين بالوباء. ومن الصعب التكهن بقوة الموجة الرابعة وتأثيرها”.

وفي هذا السياق، كشف البروفيسور جنوحات، أن أزيد من 95 بالمائة من المتواجدين بالمستشفيات هم غير ملقحين. مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا بالمستشفى 55 مريضا. واحد فقط ملقح بالجرعة الأولى، أما الباقي جميعهم غير ملقحين.

كما دعا في هذا الشأن رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة. كل من أخذ الجرعة الأولى منذ أكثر من 3 أشهر الإستفادة فورا من الجرعة الثانية حماية له.

بالمقابل ذكّر جنوحات، أن الجزائر من الدول القليلة في العالم من توفر اللقاح بشكل واسع ومنوع، وفي كل وقت ومكان. مؤكدا أنه من أصيب أكثر من مرتين بالكوفيد يتأكد أن مناعته ضعيفة. وسيصاب مرة ثالثة ورابعة لذلك عليه بالتلقيح.

الى جانب ذالك أشار ذات المتحدث، أن سلالة “دلتا” لاتزال دائما هي المنتشرة في البلاد، مؤكدا انها سريعة وفصل الشتاء ونقص الحرارة تساعدها كثيرا.

وبخصوص الارقام والاحصائيات، أكد أن ولاية بجاية الآن تسجل أعلى الأرقام في عدد الإصابات مقارنة بالولايات الأخرى.

كما أن الجهات المختصة قد بدأت فعلا في التحضير لأي طارئ ممكن استعدادا للموجة. خاصة من ناحية توفير الأكسجين بالمستشفيات وكل الجوانب اللوجيتسية حسب جنوحات. وتابع قائلا: “كخبراء ومختصين ومسؤولين ايضا نرجو ضرورة الإسراع في فرض الدفتر الصحي الإجباري لدخول الأماكن العمومية المغلقة، كما هو معمول به حاليا في كل الدول .”

كما تمنى جنوحات أن تكون الموجة الرابعة خفيفة وغير قوية، مع الإنقاص من قوتها باستخدام الكمامة ثم التلقيح.