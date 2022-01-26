جنوحات.. 50 بالمائة من موظفي الصحة مصابون بكورونا

قال رئيس المخابر المركزية، والجمعية الوطنية لعلم المناعة، كمال جنوحات، اليوم الأربعاء، إن 50 بالمائة من موظفي الصحة، مصابون بكورونا. كما أشار المتحدث في مكالمة هاتفية مع النهار، إلى أنهم سيعودون إلى مقر عملهم بداية من الأسبوع المقبل.

في حين أكد جنوحات، أن الموجة الرابعة بدأت بمتحور “دالتا” منذ أسابيع قبل وصول “اوميكرون”. مشيرا إلى ان الخبراء حذروا من أن “يناير” جانفي سيكون شديد بإصابات مرتفعة لوباء كورونا.

كما أشار رئيس المخابر المركزية، أن أغلبية المصابين بفيروس كورونا، الذين يتواجدون في الانعاش هم من سلالة دالتا. مضيفا أن متحور “أوميكرون” اقل خطورة فقد يمكن أن تسجل وفيات وحالات في الانعاش.

ودعا جنوحات، المواطنين إلى عدم نزع الكمامة والاستغناء عنها. “لأن عدد كبير من المواطنين أصيبوا في وقت وجيز قد يؤدي إلى تشبع المستشفيات والوضعية متحكم فيها”.

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وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 242853 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6513، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 1055 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 161679. فيما يتواجد 44 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر الإثنين 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.