جنوحات: 60 بالمائة من النساء المصابات بالفيروس سببهن الأعراس أو الجنائز

قال البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، أن اللجنة العلمية تتجه إلى اعتماد التلقيح كشرط لدخول الأماكن العمومية كالملاعب وقاعات السينما والمسارح.

وأضاف البروفيسور في تصريح لإذاعة سطيف، أنه من الضروري الإبقاء على غلق قاعات الأفراح لأنها تشكل خطرا. مضيفا أن 60 بالمائة من النساء في المستشفيات أصيبوا في أعراس أوجنائز. مضيفا أننا لسنا في مرحلة الخطر لكن الوضعية الوبائية مقلقة. خاصة وأننا نعيش الآن الشطر الثاني من الموجة الثالثة التي بدأت منتصف أفريل و لم نصل بعد الى الذروة

وأضاف جنوحات أن كل المؤشرات تبيّن أنه من الممكن جدا أن تكون السلالة الهندية هي المتسببة في ارتفاع عدد الإصابات. خاصة وأن السلالة الهندية دلتا تنتشر بسرعة أكبر من السلالة البريطانية بنسبة 60 بالمائة. ومع انتشار هذه السلالة عتبة المناعة الجماعية قفزت الى 85 بالمائة.