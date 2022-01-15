جنوح سفينة صيد في تيزي وزو.. الوزارة توضح!

تشرع اليوم السبت، لجنة وزارية في ولاية تيزي وزو بعملية سحب سفينة الصيد المرقمة ب م 500\212 بطول 18 متر. كما اشار بيان وزارة الصيد البحري، أنها جانحة بشاطىء اترهونة بين ازفون وتقزيرت، إثر تعرضها لعطب تقني الخميس الماضي.

في حين أضاف البيان قطاع الصيد البحري، أن صيادين كانوا على متن قواربهم ساهموا في تقديم المساعدة لطاقم السفينة. كما أسفرت العملية، عن إنقاذ كل الطاقم البحري الذي بلغ 17 صيادا بحضور مدير الصيد لولاية تيزي وزو وحرس السواحل. وأشار البيان ذاته، إلى أن الحادثة لم تسجل فيها أي خسائر بشرية.

ومن جهته تقدم الوزير برسالة شكر وعرفان على كل المجهودات المبذولة من طرف الصيادين الذين كانوا على متن قوارب صيد. كما كلف وزير الصيد الطاقم الوزاري للاشراف على استكمال عملية اخراج السفينة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

وفور تلقيه خبر وقوع الحادث، كلف الوزير، مدير الصيد البحري لولاية تيزي وزو، بمتابعة عملية الإسعافات الأولية. حتى إنقاذ آخر فرد من طاقم السفينة وايفائه بكل المعلومات ومجريات متابعته للعملية فور وقوعها مساء الخميس إلى الجمعة.

وفي سياق ذات صلة، أوضحت وزارة الصيد، أنها سجلت تداول معلومات وصور مغلوطة حول حادثة جنوح سفينة صيد بتيزي وزو. كما تداولت صفحة عبر شبكة الفايسبوك مجهولة المصدر معلومات لا أساس لها من الصحة،مع نشر صور لا علاقة لها بالحادث.

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