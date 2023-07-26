جنود يحاصرون القصر الرئاسي في النيجر

كشفت عدة مصادر أمنية اليوم الأربعاء، أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وذكرت وكالة الأناضول أن الحرس الرئاسي يحاصرون مكتب الرئيس محمد بازوم ومقر إقامته.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية، أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل.

ولم يلاحظ أي انتشار غير عادي لقوات عسكرية، أو سماع لتبادل إطلاق النار، كما أن حركة المرور عادية حول القصر الرئاسي.

يشار إلى أن الرئيس بازوم انتخب في العام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر.