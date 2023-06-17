جنون السوشل ميديا.. مُؤثر يُوثق لحظة إحتضار والده!

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصوير مؤثر مصري مشهور والده وهو يحتضر داخل سيارة إسعاف وشارك الفيديو على صفحته بتيك توك.

وأثار المؤثر المصري محمد علام، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن رفضهم لما قام به.

ووصف المتابعون، علام، بأنه “قاسي القلب”، حيث اهتم بالمشاهدات، ولم يهتم بوالده لحظة احتضاره.

وبث محمد علام مقطع فيديو، عبر حسابه على “تيك توك”، يظهر فيه والده لحظة احتضاره. وقال: “إنها آخر لحظة يري فيها والدة وهو فاتح عينيه”.

وصور المؤثر والده لحظة احتضاره في سيارة الإسعاف حتى وصوله للمقابر.

وأظهر الفيديو والد علام في لحظاته الأخيرة داخل سيارة الاسعاف. كما قام بتصوير جثمان والده في النعش أثناء تشيعه إلى المقابر، وقال: “أبويا مات، خلاص سندي في الدنيا مات. شيروا الفيديو عشان الناس تدعيله”.

وحقق الفيديو مشاهدات عالية، كما أثار سخط كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الذين وصفوا المؤثر بأنه يريد أن يزيد من مشاهداته، ولا يعبء بوفاة والده.

https://www.tiktok.com/@mohamedallam396?refer=embed