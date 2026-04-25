جنى لعروي تلمع في ياوندي… ذهبية جديدة للجزائر في جهاز القفز

واصلت الجمبازية الجزائرية، جنى لعروي، تألقها في منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني الجارية بمدينة ياوندي، فبعد مساهمتها الفعالة في تأهيل المنتخب الوطني للبطولة العالمية.

تُوجت الجمبازية الجزائرية، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في جهاز طاولة القفز.

وجاء هذا الإنجاز ليؤكد المستوى المميز الذي تقدمه البطلة الجزائرية خلال هذه البطولة، حيث فرضت نفسها بقوة في المنافسة وقدمت عروضًا عالية المستوى مكنتها من اعتلاء منصة التتويج عن جدارة.

ويُعد هذا التتويج إضافة جديدة لرصيد الجزائر في البطولة، في ظل التألق الجماعي للجمبازيات الجزائريات، اللواتي يواصلن حصد الميداليات ورفع الراية الوطنية عاليًا في المحفل القاري.