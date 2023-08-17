جنيح: “مباراتنا أمام شباب قسنطينة تعتبر “داربي” وتمنى الفوز للأفضل”

اعتبر رئيس فريق النجم الساحلي التونسي عثمان جنيح، بأن مباراتهم امام شباب قسنطينة، داربي عربي، بالنظر للعلاقة الرياضية بين البلدين.

وصرح جنيح، لتلفزيون “النهار”: “كنت لاعبا في صفوف النجم الساحلي، وسبق لي مواجهة مولودية قسنطينة، وشباب بلوزداد”.

كما أضاف: “عدة لاعبين جزائريين حملو ألوان النجم الساحلي، على غرار دزيري بلال، الذي ترك أثر كبير، بالإضافة لبغداد بونجاح”.

وتابع عثمان جنيح: “علاقتنا الكروي والرياضية مع الجزائري جد مميزة، وسنخوض داربي أمام شباب قسنطينة، ونتمنى الفوز للأفضل”.

يذكر أن بعثة النجم الساحلي، وصلت أمس الأربعاء إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة شباب قسنطينة، برسم الدوري التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، والمقرر يوم الجمعة بملعب “الشهيد حملاوي”.