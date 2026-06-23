جنيف تحتضن ندوة حول فرص الاستثمار في الجزائر

تنظم القنصلية العامة الجزائرية بجنيف، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم غد الأربعاء، بمدينة جنيف (سويسرا)، ندوة اقتصادية مخصصة لبحث فرص الاستثمار في الجزائر، وذلك تحت شعار: “الاستثمار في الجزائر: الفرص والآفاق”.

وحسب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز جسور التواصل مع أفراد الجالية. الوطنية المقيمة بالخارج، لاسيما الكفاءات الجزائرية المقيمة بسويسرا، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة. في الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، من خلال استكشاف فرص الاستثمار. المتاحة وتجسيد مشاريعهم المستقبلية في مختلف القطاعات الواعدة.

هذا وسيتضمن برنامج الندوة عدة محاور أساسية، أبرزها عرض الإطار القانوني والجبائي المنظم للاستثمار في الجزائر. التعريف بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وفرص الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى تقديم آليات المرافقة. والتسهيلات الموجهة للمستثمرين الأجانب ولأفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وتؤكد هذه المبادرة حرص السلطات العمومية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مرافقة حاملي المشاريع. وتثمين مساهمة الكفاءات الوطنية بالخارج في مسار التنمية الاقتصادية.

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