كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، عن جني أكثر من مليوني قنطار من البطاطا بعد الموسمية.

المخصصة للإستهلاك لحد الآن من مجموع قرابة 18 مليون قنطار مستهدفة خلال الموسم الحالي.

و كشف إجتماع عمل ترأسه الأمين العام للوزارة، كمال شادي خصص لشعبة البطاطا، و تقييم برامج الإنتاج الحالي أنه تم غرس مساحة قدرها 875 59 هكتار من البطاطا ما بعد الموسمية

خلال الموسم الحالي 2018/2019 مع توقعات إنتاج يقدر بنحو 17.773.523 قنطار بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.

و قد تم جني 8.431 هكتار إلى غاية اليوم بإنتاج 2.071.300 قنطار حسب بيان للوزارة.

و بالنسبة للبطاطا المبكرة، بلغت عملية الزرع بالنسبة للموسم الحالي مستوى يقدر بـ 64 بالمئة.

و لا تزال العملية متواصلة على مستوى المناطق الساحلية بتوقعات إنتاج تقدر بـ1.153.550 قنطار حسب البيان.

إلى جانب هذا تم تكثيف 72.015 هكتار من المغروسات فيما يخص البطاطا الموسمية.

أين بدأت العملية الفعلية للغرس في المناطق المبكرة بمساحة تقدر بـ 1.531 هكتار.

وقد بلغت الحصة ما بعد الموسمية للموسم الفارط 16.575.567 قنطار.

وبلغت الحصة المبكرة 1.033.285 قنطار، فيما قدرت الحصة الموسمية بـ 23.829.363 قنطار.