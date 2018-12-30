جني أكثر من 100 ألف قنطار من الحمضيات بتيزي وزو

عرفت ولاية تيزي وزو جني 106.830 قنطار من الحمضيات، منذ بداية حملة الجني في نوفمبر الفارط.

وحسب المديرية المحلية للمصالح الفلاحية، أنه تم جني هذا المحصول في مساحة 334 هكتار، بمردود معدله 320 قنطار في الهكتار.

وأشارت المسؤولة المكلفة بشعبة الأشجار المثمرة بمديرية المصالح الفلاحية، إلى تسجيل ارتفاع في مساحة حقول الحمضيات بفضل القيام بغرس أشجار جديدة للحمضيات.

كما عرفت المساحة الإنتاجية ارتفاعا، بفضل دخول الشجيرات الصغيرة حيز الإنتاج.

وبالنسبة للترتيب، يعد حقل دراع بن خدة أكبر حقل للحمضيات بالولاية، بامتداده لبلديات تادمايت وسيدي نعمان بمساحة 645 هكتار.

أما بخصوص أنواع الحمضيات المغروسة، فنجد الطومسون والكليمونتين، بالإضافة إلى أنواع أخرى.