جهاز إجلاء صحي خاص لفائدة المرضى المزمنين بالمدية

وضعت مديرية الحماية المدنية بالمدية اليوم السبت جهاز إجلاء صحي خاص للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والحالات المستعجلة.

وذلك في أعقاب الاضطرابات المناخية المتواصلة التي تشهدها المنطقة منذ نهار أمس.

وتم اقتناء عدة سيارات إسعاف ومركبات طبية خفيفة لنقل المرضى المزمنين إلى الرعاية الهياكل الصحية بالمنطقة لجنيبهم بذلك المضاعفات المحتملة.

سيتم إعطاء الأولوية لمرضى القصور الكلوي والنساء الحوامل على وشك الولادة.

وكانت مصالح الحماية المدنية بالولاية تلقت اليوم عدة بلاغات عن حالات إجلاء تخص هاتين الفئتين.