جهاز الشرطة يُعزز بنظام ” SPEEDO ” لقياس سرعة المركبات

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تقنية جديدة وهو نظام “SPEEDO” لقياس سرعة المركبات بشكل دقيق، عبر مروحيات الأمن الوطني.

وستمكن هذه التقنية من تحديد سرعة المركبات آنيا، ونقلها إلى مصالح شرطة الأمن العمومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، بخصوص مخالفي قانون المرور، أو المتورطين في حوادث سير.

كما سيسمح هذا النظام من تعزيز الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال السلامة المرورية،

عبر مختلف الشوارع والطرقات، بالإضافة إلى دعم فعالية تدخل القوات العاملة في الميدان.

وقد برمجت المديرية زيارة ميدانية اليوم الأربعاء لفائدة صحفيي وسائل الإعلام الوطنية خصت بها الوحدة الجوية للأمن الوطني للتعريف بهذا النظام الجديد لقياس سرعة المركبات عبر مروحيات الأمن الوطني.

واطلعت الأسرة الإعلامية خلال الزيارة على المهام الرئيسة لمديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني، لاسيما المراقبة الجوية لحركة المرور.

والمساهمة في تأمين التظاهرات الرياضية الوطنية والثقافية الكبرى بواسطة كاميرات عالية الدقة المثبة عبر مروحيات الأمن الوطني والتنسيق مع مختلف المصالح العملياتية.