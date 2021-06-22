جهاز شهير يُسرع التعافي من كورونا

كشف خبراء بريطانيون، إن استخدام أجهزة الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو يمكن أن تسرع من تعافي المرضى المصابين بفيروس كورونا.وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز”، عن صحيفة “الصن” البريطانية، فإن هذا الإكتشاف يعطي أملا بإنهاء الإغلاق قريبا.

وأشار الخبراء، إلى إنه بإمكان أجهزة إستنشاق الربو، إن تقلل من المدة التي يمكثها مرضى كورونا في المستشفيات، بواقع ثلاثة أيام.وطالب برلمانيون بريطانيون، بأن توسع الحكومة نطاق استخدام هذه الأجهزة على نطاق واسع.وذكر عضو لجنة التعافي من كورونا في حزب المحافظين غراهام برادي: “إذا كان متوسط مدة الإقامة في المستشفى الآن ثمانية أيام.ويمكنك تقليل ذلك بثلاثة أيام باستخدام أجهزة الاستنشاق، فلماذا لم يفعلوا ذلك؟”.

وتقول وزارة الصحة البريطانية إن هذا العلاج جرّب على عدد من مرضى كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ولم يدخلوا المستشفيات.كما جرّب على مرضى يبلغون 50 عاما فأكثر ويعانون من ظروف صحية معينة.لكنها لم تعتبره علاجا عاما لكل مرضى كورونا في بريطانيا.

وأجرت جامعة أكسفورد، تجربة، في وقت سابق، وجدت أن المرضى الذين عولجوا بأجهزة الاستنشاق أصبحوا أفضل بشكل أسرع.وكانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى.فيما اكتشفت دراسة أخرى، إن هذه الأجهزة تستعمل لجميع الأعمار.سواء كانوا يعانون من مشاكل صحية أم لا.