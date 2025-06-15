جهلان: كل مقررات المواد استُكملت عبر جميع الثانويات

أكد المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، أن السنة الدراسية الحالية شهدت إتمامًا كاملاً للمقررات في مختلف المواد على المستوى الوطني.

وأشار جهلان، إلى أن تلاميذ هذه الدورة هم أول فوج استكمل البرامج الدراسية دون اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية الخاصة بفترة جائحة كوفيد-19. منذ بداية السنة الأولى للموسم الدراسي 2022-2023.

وتوقع جهلان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن تكون فئة المترشحين المتمدرسين على مستوى عال من التحضير والاستعداد. باعتبار أن هذه الفئة استفادت من العودة إلى الدراسة بصفة طبيعية. وفقا للمنهج الدراسي المقرر. دون أن يطرأ أي تأخر أو تعديل في رزنامة الدروس المقررة طيلة السنوات الثلاث من التعليم الثانوي.

كما أولت الوزارة أهمية خاصة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من اجتياز الامتحان في ظروف ملائمة. حيث بلغ عددهم هذه السنة 1,118 مترشحًا، منهم: 296من ذوي الإعاقة البصرية. و479 من ذوي الإعاقة الحركية،216 من ذوي الإعاقة السمعية، 31من ذوي الإعاقة الذهنية. 91 مصابًا باضطراب طيف التوحد، 04 من أطفال القمر ومترشح واحد مصاب بالتريزوميا.

وأضاف السيد جهلان أنه تم تخصيص قاعات مجهزة ومرافقة بيداغوجية خاصة لهذه الفئة من التلاميذ. ومنها توفير مرافقين للمترشحين غير القادرين على الكتابة من ذوي الاعاقة البصرية والحركية. بهدف توفير بيئة مناسبة ومنصفة.”