جهود إنقاذ عالقي الزلزال أحياءً تقترب من النهاية

حذر مسؤول في جمعية AKUT للبحث والإنقاذ، من تراجع فرص العثور على ناجين في تركيا وسوريا بعد 5 أيام على الزلزال المدمر.

وقال ضابط الاتصال مع الأمم المتحدة بجمعية AKUT للبحث والإنقاذ، بيليت تسديمير، في مقابلة مع “سي إن إن”، إن إمكانية العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت.

وياتي هذا، في الوقت الذي يواصل فيه عمال الإنقاذ جهودهم لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين وسط الدمار، وإخراجهم بأمان.

وقال ذات المسؤول، إن “حجم الدمار الهائل ومدى انتشاره، غير مسبوق مقارنة بما رأيناه من كوارث في تركيا”.

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ “العملاقة”، تجري على قدم وساق في درجات حرارة أقل من درجة التجمد.

واختتم حديثه قائلا: “نقترب من نهاية عمليات البحث والإنقاذ. بالإضافة إلى أن احتمال العثور على ناجين تحت الأنقاض في درجات حرارة أقل من درجة التجمد أصبح أقل”.