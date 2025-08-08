جهود متواصلة لإخماد الحرائق عبر هذه الولايات

أصدرت مصالح الحماية المدنية، حصيلة محدثة حول وضعية حرائق الغطاء النباتي والغابات، والتي إندلعت عبر عدة ولايات من الوطن.

وتواصل فرق الإطفاء عملياتها الميدانية في عدد من الولايات، بينما تمكنت من تحقيق تقدم كبير في إخماد حرائق أخرى بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، لا تزال عمليات الإخماد جارية في عدة مواقع حيوية. حيث تتركز الجهود حاليًا في ولاية سكيكدة بقرية حجرية ببلدية كركرة. وفي ولاية الشلف بمنطقة القنطرة الزرقاء ببلدية تلعصة. بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش عند مخرج ولاية سوق أهراس.

كما تعمل الفرق على إخماد حريق جبل بوغرسين ببلدية هواري بومدين بولاية قالمة. وحريق آخر في ولاية ميلة بمشتة داس بوخلاد ببلدية تسالة المطاعي.

في حين تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ولاية البليدة بمنطقة بن سعدة. وتجري الآن عملية الحراسة لمنع أي اشتعال جديد.

على صعيد آخر، أعلنت المصالح عن الإخماد النهائي لعدد من الحرائق التي كانت نشطة في وقت سابق. وتشمل هذه المناطق حريقين في ولاية بجاية ببلديتي شميني وتيزي نبربر. وحريق أدغال وأحراش بولاية تيزي وزو بالقرب من الإقامة الجامعية.