جهود مكثفة لتطوير شبكة الطرق وصيانتها عبر الوطن

تواصلت جهود تطوير وصيانة شبكة الطرقات وتعزيز المنشآت القاعدية عبر مختلف ولايات الوطن.

وقدت وزارة الأشغال العمومية، نماذج ميدانية تشمل ولايات بومرداس، البليدة، الجلفة وميلة.

وتم في ولاية بومرداس، إعطاء إشارة انطلاق مشروع صيانة وتكسية الطريق الوطني رقم 05 على مسافة 17 كلم. إلى جانب إطلاق أشغال صيانة ثلاث منشآت فنية على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 05 و24، بكل من منطقتي الصغيرات وبغلية.

كما تم الشروع في مشروع تهيئة الطريق الولائي رقم 48 ببلدية خميس الخشنة. بما يعزز انسيابية حركة المرور ويرفع من جودة البنية التحتية.

وفي ولاية البليدة، تتواصل أشغال إنجاز ممرات علوية مخصصة للراجلين عبر محاور استراتيجية. بهدف تأمين تنقل المواطنين والقضاء على النقاط السوداء.

ويشمل البرنامج إنجاز ممرين علويين بالمدينة الجديدة بوعينان عبر الطريق الاجتنابي الشمالي لتسهيل تنقل القاطنين بالأقطاب الحضرية الجديدة.

وإنجاز ثلاثة ممرات علوية على مستوى الطريق الاجتنابي للصومعة لربط الأحياء السكنية وضمان عبور آمن للمشاة.

وكذا إنجاز ممر علوي بالطريق الوطني رقم 29 بمحاذاة حديقة أول نوفمبر ببلدية الصومعة. بما يضمن سلامة المواطنين وزوار الفضاءات العمومية.

وفي ولاية الجلفة تمت معاينة مشروع الطريق الوطني رقم 01 المخصص لحركة الوزن الثقيل على مستوى المدخل الشمالي. إلى جانب متابعة مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين منطقة المويلح وحدود بوسعادة على مسافة 16 كلم.

كما تتواصل أشغال تقوية وتعبيد الطريق الوطني رقم 40 على مسافة 12 كلم ببلدية البيرين، تحت إشراف ومتابعة المصالح التقنية المختصة.

وبولاية ميلة تمت معاينة مشروع إنجاز الطريق المنفذ الرابط بين ولاية باتنة والطريق السيار شرق-غرب عبر محول تاجنانت - شلغوم العيد. على مسافة 27 كلم، تحت إشراف الجزائرية للطرق السريعة.

ويُنجز المشروع عبر ثلاث حصص، حيث تمتد الحصة الأولى على مسافة 19 كلم، بنسبة تقدم بلغت 83%. بينما تمتد الحصة الثانية على مسافة 6 كلم، بنسبة تقدم تقارب 50%. وتمتد الحصة الثالثة على مسافة 6 كلم، بنسبة تقدم بلغت 70%.