جهيد زفيزف يعلن استقالته من رئاسة “الفاف”

أعلن جهيد زفيزف، اليوم الأحد، استقالته الرسمية، من على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”.

وأكّد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، قراره في تصريحه الذي نقلته قناة الفاف عبر اليوتوب : “اعلن عن استقالي رسميا من رئاسة الفاف وأشكر جزيل الشكر على كل الدعم، و إنهاء ممارسة المهام”.

وأضاف زفيزف “أشكر الأسرة الكروية، على الثقة التي وضعت في شخصي وأتمنى الحظ الوفير و النجاح، تحيا الجزائر، و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار”.