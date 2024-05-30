جوائز الجينريك الذهبي.. مسلسل “الرهان” يفوز بأفضل سيناريو

تحصل مسلسل الرهان الذي بث شهر رمضان الفارط على قناة “النهار” بأفضل سيناريو خلال الطبعة الثانية لمسابقة “الجينريك الذهبي”

واحتضنت أوبرا الجزائر بوعلام بسايح سهرة الأربعاء حفل توزيع جوائز الطبعة الثانية لمسابقة “الجينريك الذهبي” (طبعة فلسطين) لأفضل الأعمال الكوميدية والدرامية الرمضانية التي بثت في 2024 وتميزت بمستواها الفني وطنيا وعربيا.

وعرف حفل توزيع جوائز “الجنريك الذهبي” حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة محمد الصغير سعداوي. ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج وكل من وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي. ووزير الاتصال محمد لعقاب إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. بينهم سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة.

وقالت وزيرة الثقافة، أن هذه الجائزة هي إضافة جوهرية في مشهدنا الثقافي العربي عامة والجزائري بشكل خاص. كونها تسهم في ترسيخ قيمة جمالية هامة من حيث المنافسة والتقييم والبحث المستمر عن الجودة والإحتراف في الإرتقاء بالممارسة الإبداعية وبالقيمة الفنية للأعمال التلفزيونية.

في فئة الأعمال الدرامية، عادت جائزة أفضل عمل درامي إلى “حداش حداش” وهو المسلسل الذي تحصل أيضا مخرجه أسامة قبي على جائزة أفضل إخراج. فيما توجت الممثلة جميلة عراس بجائزة أفضل دور نسائي عن أدائها في مسلسل “الرهان” للمخرج المصري محمود كامل. وهو العمل الذي فاز أيضا بجائزة أفضل سيناريو والتي عادت لرفيقة بوجدي. بينما توّج مصطفى لعريبي بجائزة أفضل دور رجالي عن أدائه في مسلسل “البراني” ليحي مزاحم.

وفي فئة الأعمال الكوميدية نالت سلسلة “البطحة” جائزة أفضل عمل متكامل. وهو العمل الذي حاز أيضا جائزة أفضل أداء نسائي والتي عادت للممثلة ياسمين عبد المؤمن عن دورها “ربيعة”. وجائزة أفضل دور رجالي والتي توج بها الممثل نبيل عسلي عن دروه “اللاز”. فيما عادت جائزة أفضل إخراج إلى وليد بوشباح مخرج هذه السلسلة.