تتجه الأنظار سهرة اليوم الى “لندن” أين سيقام الحفل السنوي “للفيفا” لتكريم الفائزين بجائزة أفضل لاعب و لاعبة في العالم بالإضافة الى جوائز أخرى.

وكان الإتحاد الدولي للعبة قد رشح 3 لاعبين لجائزة “الأفضل” وهم: “رونالدو”، “ميسي” و “نيمار”.

حظوظ البرتغالي “كريستيانو رونالدو” كبيرة بالحفاظ على تاجه الذي فاز به الموسم الماضي بعد أن حقق جل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد.

من جهة أخرى يسعى كل من الأرجنتيني “ميسي” و البرازيلي “نيمار” الى منافسة البرتغالي و الفوز بهذه الجائزة.

في نفس السياق سيكون المدرب “زين الدين زيدان” مرشحا فوق العادة للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم.

يذكر أن زيدان سيكون في منافسة كل من “كونتي” مدرب تشيلسي و “أليغري” مدرب اليوفي.