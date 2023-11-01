جوائز الكاف.. شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة مرشحان لجائزة فريق العام

رشح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ممثلا الكرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية، شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة، لجائزة أفضل فريق في إفريقيا لعام 2023.

بعد أن توج إتحاد العاصمة، بكأس الكنفدرالية الإفريقية، وتأهل شباب بلوزداد لدور مجموعات رابطة الأبطال للمرة الرابعة تواليا.

وسينافس ممثلا الكرة الجزائرية كل من بطل رابطة الأبطال الأهلي المصري، ووصيفه الوداد المغربي، الرجاء، الترجي التونسي، سان داونز الجنوب الإفريقي.

بالإضافة لوصيف كأس الكنفدرالية يونغ أفريكانز التنزاني، وأسيك ميموزا الإيفواري، ومارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

وسيتم الإعلان عن الفريق المتوج بالجائزة، يوم 11 ديسمبر المقبل، على هامش حفل جوائز الكاف 2023 بمراكش المغربية.