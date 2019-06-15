جوائز تحفيزية للأساتذة الباحثين والطلبة بجامعة المسيلة تشجيعا على التميز

استحدثت جامعة محمد بوضياف بالمسيلة بمناسبة نهاية الموسم الجامعي 2018/2019 عدة جوائز مالية، لفائدة الأساتذة الجامعيين الباحثين، وكذا الطلبة الباحثين،

فضلا عن استحداث جائزة خاصة للتميز البيداغوجي للأساتذة، حيث يهدف ذاك إلى تحسين ترتيب الجامعة على المستوى الوطني والدولي.

ويضيف مدير جامعة المسيلة أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع المجلس التنسيقي التشاوري للجامعة، الذي وافق على تخصيص جوائز

للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، الذين قدّموا أبحاث علمية أصيلة في مجال الإختراعات بالنسبة لكليات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والإعلام الآلي،

وعلوم التقنيات الحضرية، وأبحاث علمية أصيلة في مجالات عالمية صنف (A)بالنسبة لكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المحررة باللغة الانجليزية.

وتتعلق الجوائز بجائزة الإختراع والتي حدد لها مبلغ بقيمة 20مليون سنتيم، للحاصلين على براءة اختراع، وكذا جائزة النشر العلمي الدولي

بقيمة 5ملايين سنتيم، مخصصة للناشرين باللغة الإنجليزية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، في مجلات صنف3 A كما تم تخصيص جائزة للأساتذة

الأوائل المساهمين في ترتيب الجامعة وفق تصنيف google citation كما سيتم منح إقامة علمية عالية المستوى بالخارج لمدة 15يوما،

شاملة التكاليف لكل أستاذ فائز في إحدى الجوائز الثلاث،حيث سيتم توزيع الجوائز خلال حفل اختتام السنة الجامعية.