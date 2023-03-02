جوائز خاصة للتلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في هذه الحالة

وعدت بعض مديريات التربية لولايات الوطن، جميع التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في الفصل الأول بجوائز خاصة في حال تفوقهم في الفصل الثاني.

وجاء في بيان لمديرية التربية ببشار: “ننهي إلى علم جميع التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في الفصل الأول. أننا نعدكم بجوائز خاصة في حال تفوقهم في الفصل الثاني. في حال حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 20/13”.

ومن جهتها نشرت متوسطة الشهيد صايم أعمر إغزرأفتيس ببجاية، إعلانا لجميع التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في الفصل الأول. أن إدارة المتوسطة تعدهم بجوائز خاصة في الفصل الثاني في حال حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 20/11.