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جوائز خاصة للتلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في هذه الحالة

بقلم نادية بن طاهر
جوائز خاصة للتلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في هذه الحالة
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وعدت بعض مديريات التربية لولايات الوطن، جميع التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في الفصل الأول بجوائز خاصة في حال تفوقهم في الفصل الثاني.

وجاء في بيان لمديرية التربية ببشار: “ننهي إلى علم جميع التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في الفصل الأول. أننا نعدكم بجوائز خاصة في حال تفوقهم في الفصل الثاني. في حال حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 20/13”.

ومن جهتها نشرت متوسطة الشهيد صايم أعمر إغزرأفتيس ببجاية، إعلانا لجميع التلاميذ الحاصلين على معدل أقل من 20/10 في الفصل الأول. أن إدارة المتوسطة تعدهم بجوائز خاصة في الفصل الثاني في حال حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 20/11.

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