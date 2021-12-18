جوائز ذهبية للجزائر.. براهيمي وبلايلي يحصدان الأغلى في كأس العرب

تمكّن لاعبو المنتخب الوطني الجزائري من حصد عدد من الألقاب الشخصية في رصيدهم بعد المشاركة في تتويج نهائي كأس العرب.

ونال نجم المنتخب المحلي ياسين براهيمي جائزة أفضل لاعب في المنتخب الوطني، كما نال زميله في المنتخب الوطني يوسف بلايلي لقب ثاني أفضل لاعب في منافسة كأس العرب.

كما تمكّن نجم منتخب قطر من نيل لقب ثالث أفضل لاعب لصالح أكرم عفيف الذي تألق هو الأخر.

ولم تقف التتويجات في هذا الأمر، حيث نال براهيمي كذلك، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب ممرّر المرصّعة بالفضة.

يذكر، أن الجزائر حصدت الاخضر و اليابس حتى الحارس رايس وهاب مبولحي نال حقه من الجاوائز، فيما لم ينل لاعبو المنتخب التونسي أي جائزة باستثناء اللاعب الجزيري الذي نال لقب أفضل هداف