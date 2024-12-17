جوائز فيفا.. هدف بن زية ثاني أفضل هدف في العالم لهذه السنة

احتل هدف المهاجم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، في مرمى جنوب إفريقيا، المركز الثاني في جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونال هدف بن زية الرائع، في مرمى “البافانا بافانا”، بتاريخ 26 مارس الماضي، تنقيطاً جيداً من طرف فئتين: الأولى لأعضاء اللجنة المكلفة بالاختيار بـ11 نقطة، والثانية من المعجبين بـ11 نقطة، أي بمجموع 22 نقطة. متخلفا بأربع نقاط عن صاحب المركز الأول هدف لاعب مانشستر يونايتد، غيرناتشو، صاحب الـ26 نقطة.