جوائز قيمة.. مجمّع “كاستيل” يطلق طبعته الثالثة في الجزائر

أعلنت شركة كاستيل الجزائر عن إطلاقها للنسخة السابعة إفريقيا والطبعة الثالثة لجائزة “بيير كاستيل” والتي ستكون هذه السنة في الجزائر. لأحسن مشروع في الأعمال الزراعية والغذائية التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للبلد.

وحضر إطلاق الطبعة الثالثة المدير العام لصندوق بيير كاستل “بيير دي غايتان نجيكام”. وكذا جولي بوشار المديرة العامة لكاستل الجزائر التي تحدثت لتسليط الضوء. على أهمية هذا الحدث في مشهد ريادة الأعمال الجزائري.

وأصبحت جائزة بيير كاستيل التي تم إنشاؤها في عام 2018. بدعم من صندوق بيير كاستل، ملتقى إفريقيا لرواد الأعمال الشباب في قطاع الزراعة والأغذية الزراعية. في الفئة العمرية بين 18 و 45 عاما.

تواصل جائزة بيير كاستل في الجزائر الاحتفاء بالابتكار والجرأة وريادة الأعمال في البلاد، من خلال توفير منصة للفائزين لعرض مشاريعهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر.

من جهتها قالت جولي بوشار المديرة العامة لكاستيل الجزائر، أن التسجيلات ستكون بداية من الفاتح مارس إلى غاية 15 أفريل 2024. من أجل تقديم الأعمال والإختراعات التي تخص موضوع الطبعة وعرضها أمام لجنة التحكيم خلال شهر جويلية المقبل. مشيرة إلى أن هذه الطبعة ستكون لأول مرة بالجزائر العاصمة أين سيتم تحكيم الأعمال والمشاريع المقدمة من الدول الإفريقية هنا في الجزائر.

كما قال المدير العام لصندوق بيير كاستل “بيير دي غايتان نجيكام”، أن مهمة الأمن الغذائي ليس فقط في الجزائر ولكن في جميع أنحاء أفريقيا. مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بهذه القارة إشراك الشباب في أعمال الزراعية والزراعة الغذائية أمر ضروري. ونؤمن الأجيال الجديدة بقارتهم في مكان آخر.

وأضاف المدير العام، أن “مجمع كاستيل”، يكافئ كل البلدان الفائزة في إلإريقيا وأفضل متأهلون للتصفيات النهائية.