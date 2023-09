جوائز مالية مغرية في النسخة الأولى لدوري “السوبر الإفريقي”

رصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” جوائز مالية مغرية، في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي، المقرر إنطلاقه يوم الـ 20 أكتوبر 2023 بتنزانيا، بمواجهة تجمع سيمبا المحلي والأهلي المصري.

وكشف “الكاف” في موقعه الالكتروني اليوم السبت، بأن الفائز بلقب النسخة الأولى لدوري “السوبر الإفريقي” سيحصل على 4 ملايين دولار.

ومعلوم أن المتوّج باللقب في نسخته الأولى، سيلعب 6 لقاءات، حسبما أعلنت عنه الهيئة الإفريقية في وقت سابق.

وحدد “الكاف” مبلغ 3 ملايين دولار للوصيف، فيما يحصل الفريقان المتأهلان إلى نصف النهائي مليون و700 ألف دولار، مقابل مليون دولار لكل الفرق المتأهلة المشاركة في البطولة.

للإشارة فإن بطولة دوري السوبر الإفريقي، تجمع 8 أندية. وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي. وتقام البطولة على مدار 4 أسابيع بدء من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

ويلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري. والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.

The Confédération Africaine de Football (“CAF”) announced the Prize Money for the Inaugural African Football League (“AFL”) competition which will feature the highest-ranked and most successful football Clubs on the African Continent.

— CAF Media (@CAF_Media) September 30, 2023