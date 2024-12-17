جوائز فيفا.. محرز صوّت لـ رودري في جائزة أفضل لاعب في العالم

اختار نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، زميله السابق في نادي مانشستر سيتي، رودري، في المركز الأول. خلال تصويته في جائزة أفضل لاعب في العالم لهذه السنة.

وصوّت محرز بصفته قائدا للمنتخب الوطني الجزائري. واستقر على وضع متوسط الميدان الإسباني، المتوج بجائزة “الكرة الذهبية” لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، في المركز الأول.

وذلك في عمليه التصويت لأفضل لاعب في العالم “FIFA THE BEST 2024”. مدعما إياه بخمس نقاط.

كما وضع محرز، البرازيلي ونجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيو، في المركز الثاني، والمهاجم النرويجي لنادي مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، في المركز الثالث.