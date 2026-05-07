جواد صيود يضيف ذهبية جديدة للجزائر في البطولة الإفريقية للسباحة بوهران

واصل السباح الجزائري، جواد صيود، اليوم الخميس، تألقه في البطولة الإفريقية للسباحة 2026، المقامة فعالياتها بوهران، بعدما توج بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباحة على الصدر.

مؤكداً مرة أخرى مكانته أحد أبرز نجوم السباحة الجزائرية والإفريقية.

وجاء هذا التتويج بعد أداء قوي قدمه صيود في النهائي، إذ فرض سيطرته على السباق ونجح في إنهائه في الصدارة. مانحاً الجزائر ذهبية جديدة في المنافسة القارية المقامة بمدينة وهران.

للإشارة، سبق للسباح، جواد صيود، أن توج بميدالية ذهبية بفوزه في نهائي سباق 200 متر سباحة فراشة، يوم الثلاثاء الماضي.