جواد صيود يمنح الجزائر أول ذهبية في البطولة الإفريقية للسباحة

تمكن السباح، جواد صيود، اليوم الثلاثاء، من إهداء الجزائر أول ميدالية ذهبية، بفوزه في نهائي سباق 200 متر سباحة فراشة، ضمن البطولة الإفريقية للسباحة التي تحتضنها وهران، من اليوم الثلاثاء إلى الأحد المقبل.

وجاء تتويج صيود، ليمنح دفعًا معنويًّا كبيرًا لبقية عناصر المنتخب الوطني، خاصة وأن المنافسة تعرف مشاركة قوية لنخبة سباحي القارة، ما يعكس قيمة هذا الإنجاز في بداية المشوار.

فيما توج السباح، فارس بن زيدون، بالميدالية الفضية، بعد حلوله ثانيا في النهائي. أما نهائي 800 متر حرة، شهد حصول السباح، محمد رسيم سمار، على الميدالية البرونزية، بتوقيت قدره 8.15.72.

وتشهد البطولة مشاركة 312 سباحًا وسباحة يمثلون 33 دولة إفريقية، في واحدة من أكبر النسخ من حيث عدد المشاركين، ما يرفع مستوى التحدي ويزيد من حدة المنافسة على الميداليات.

وتشارك الجزائر بوفد معتبر يضم 48 سباحًا وسباحة، يعول عليهم لتحقيق نتائج إيجابية وتشريف الألوان الوطنية، خاصة بعد الانطلاقة الموفقة التي حققها جواد صيود.