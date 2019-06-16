جوارب بيضاء في منامي… شريك صالح ومعيشة حلال

رأيت في المنام جوارب بيضاء فما هو تعبير الرؤيا علما أنني مستغرب من هذه الرؤيا؟

صالح البويرة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا الجوارب في المنام إلى حسب الحالة التي كانت عليها، فإذا كانت جديدة برائحته طيبة فتدلّ على الحفظ والوقاية والستر.

وتدلّ على المال لمن كان في شدة وضيق، ومن لبس جورباً في المنام حفظ ماله، فإن كانت له أم أو أخت أو بنت فربما يسافر معها.

فإن كان للجورب رائحة طيبة وكان جديدا فالرائي يدفع الزكاة ويحفظ ماله ويناله الثناء الحسن.

فإن كان الجورب قديما برائحة نتنة فالرائي لا يخرج الزكاة، ويمسكها عنده كما أنّه لا يتصدّق.

فإن كانت رائحة الجورب نتنة فقد يسمع كلاما قبيحا ويرمز الجورب إلى الشريك من زوج أو شريك في العمل بأخلاق فاسدة.

وكون الجورب كان أبيضا نظيفا فيدلّ على صلاح الشريك من زوج أو غيره، ويدلّ على المكسب الحلال.

ومن رأى أنّه غيّر جواربه الكريهة بأخرى طيبة الرائحة نظيفة يدلّ على تغيّر في حياة الرائي من السوء إلى الخير، وتغدو أفضل ممّا كانت عليه في الحقيقة، والله أعلم.