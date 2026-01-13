جوازات سفر وبطاقات هوية جزائرية..بيان هام من القنصلية الفرنسية

أنهت قنصلية الجزائر في ميتز، إلى علم المواطنين الجزائريين المقيمين في مقاطعات “هوت مارن” la haute marne، و”موز” la meuse، و”مارن”. la merne بالتحديد في مدن pargny-sur-saulx 51340,sermaize-les-bains 51250,Vitry-le-François 51300, ablancourt 51240، أنه، تحسبًا لعقد خدمة قنصلية في 15 فبراير بقاعة الاجتماعات بمركز “فيرجي، سان ديزييه” سيستمر أحمد باهيا، رئيس جمعية الجزائريين في سان ديزييه، في استقبال طلبات جوازات السفر الإلكترونية البيومترية وبطاقات الهوية الوطنية الإلكترونية البيومترية خلال ساعات العمل الرسمية في مقر جمعية الجزائريين في سان ديزييه، الكائن في مبنى موز رقم 10000. 08، 34 شارع سلفادور أليندي، 52100، سان ديزييه.

كما ستكون ساعات العمل من 11 يناير/جانفي إلى 25 يناير/جانفي ، على النحو التالي:

من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 10:00 صباحًا إلى 4:30 مساءً؛

الجمعة، من الساعة 10:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا ومن الساعة 2:00 ظهرًا إلى 4:30 مساءً؛

السبت والأحد، من الساعة 10:00 صباحًا إلى 4:30 مساءً.

فعلى الراغبين في استخراج جوازات السفر البيوميترية وبطاقات الهوية الوطنية ايداع ملفات مرفوقة بشهادة الميلاد الأصلية (12S). استمارة الطلب مكتملة وموقعة، ويمكن تحميلها من موقع القنصلية الإلكتروني؛ صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء. نسخة من جواز السفر المراد تجديده (إن وجد)؛ نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا فأكثر. نسخة من تصريح الإقامة الفرنسي أو نسخة من بطاقة الهوية الفرنسية؛ إثبات الإقامة بتاريخ لا يتجاوز 6 أشهر؛ إثبات العمل (شهادة عمل، أو كشف معاش تقاعدي، أو شهادة دراسية للعام الدراسي الحالي).

كما يرجى من المتقدمين للحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية وطنية تقديم طلبات كاملة. حيث لن تُقبل الطلبات غير المكتملة.

