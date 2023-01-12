جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى عالميا

احتل جواز السفر الإماراتي، المرتبة الأولى في العالم، لأقوى جوازات السفر، حيث يتيح لحامله دخول 181 دولة.

وحسب مؤشر “باسبورت إندكس”، يتربع الجواز الإماراتي حاليا على المرتبة الأولى عالميا بدخول 91 بالمائة من دول العالم بدون تأشيرة.

ويسمح الجواز لحامله دخول 181 دولة حول العالم “122 دولة بدون تأشيرة مسبقة و59 دولة يمكن الحصول عليها إلكترونيا أو عند الوصول”.

ولم يتبق أمام جواز السفر الإماراتي، سوى 17 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

ويتميز الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي الذي بدأ العمل على إصدار في مطلع سبتمبر 2022 بخصائص فنية غير مسبوقة. ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير.

كما يتميز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي كربونات بدلا من الورق.

فضلا عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر.