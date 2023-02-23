جواز السفر الإيطالي الأقوى في أوروبا

إن الحصول على جواز سفر إيطالي في عام 2023 يعني السفر بدون مجهود تقريبًا إلى غالبية دول العالم. ولا سيما أفضل وجهات السفر في العالم، وحتى مع وجود متاعب أقل مما هو عليه عند السفر بأي جواز سفر آخر تابع للاتحاد الأوروبي.

وفقًا لمؤشر جواز السفر الجديد الذي تم إنشاؤه بواسطة VisaGuide.World، وهو أول موقع على الإطلاق. يصنف جوازات السفر العالمية بطريقة أكثر شمولاً ودقة. بناءً على صيغة مبنية بعناية تأخذ المزيد من العوامل في الاعتبار.

وسجلت إيطاليا 88.28 نقطة في المؤشر، من أصل 100، في حين أن الأولين، سنغافورة واليابان. سجلا 90.28 و 90.01 على التوالي.

ويمكن للمسافرين الذين يحملون الجنسية الإيطالية دخول 45 دولة في العالم ببطاقة هوية صالحة فقط، بدون تأشيرة أو جواز سفر.

ولا يوجد سوى ثلاثة بلدان أخرى يستطيع مواطنوها الوصول إلى المزيد من البلدان التي لديها هوية فقط. وهي ألمانيا 51، وبولندا 50، وفرنسا 49. في حين أن المواطنين المجريين يمكنهم الوصول فقط ببطاقة هوية إلى نفس رقم عدد الدول كإيطاليين 45.

من إجمالي عدد البلدان في جميع أنحاء العالم، هناك 28 فقط من الإيطاليين الذين يلزمون بالحصول على تأشيرة تقليدية. لدخول أراضيهم، والتي تشمل اليابان واليمن ونيجيريا وكوريا الشمالية وكوبا وغانا.

من ناحية أخرى، يمكن للإيطاليين السفر بدون تأشيرة تمامًا إلى ما مجموعه 100 دولة في العالم. بما في ذلك وجهات مثل المملكة المتحدة وبربادوس وهونغ كونغ وإندونيسيا ومنطقة شنغن.

ومع ذلك، سيحتاج الإيطاليون إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت للسفر إلى ساموا الأمريكية. وأستراليا ، وكندا ، وغوام ، ونيوزيلندا ، وجزر ماريانا الشمالية، وباكستان، وبورتوريكو، وسريلانكا. وجزر فيرجن الأمريكية، والولايات المتحدة.

في حين أن التأشيرة الإلكترونية مطلوبة لثمانية أشخاص آخرين. والسفر بتأشيرة عند الوصول ممكن إلى ما مجموعه 35 دولة حول العالم.

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