جواز السفر الجزائري يتقدم في الترتيب العالمي

احتل جواز السفر الجزائري المرتبة 91 عالميا، وفقا لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر. حيث تقدم بـ 5 مراتب بعد أن احتل المرتبة 96 أكتوبر 2021.

مع الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متغير أوميكرون. تواجه شركات الطيران في جميع أنحاء العالم عمليات إلغاء قياسية. وسط موجة عدوى أصابت موظفيها وأثرت على العمليات.

وقد أصدر مؤشر Henley Passport قائمة بأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2022.

ومؤشر Henley Passport هو الترتيب الأصلي المعتمد لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات. التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة. يعتمد المؤشر على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة.

وبالتالي، يمكن لحاملي جوازات السفر الجزائرية السفر إلى 52 دولة بدون تأشيرة. هذا يعني أنه يجب على المواطنين الجزائريين التقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى 147 دولة.

كما يحتل جواز السفر الجزائري نفس مرتبة جوازات سفر جمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وغينيا بيساو والأردن وتركمانستان. أما على المستوى القاري، يحتل جواز السفر الجزائري المرتبة 36.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالترتيب العالمي، فإن جوازات سفر اليابان وسنغافورة هي التي تأتي في المرتبة الأولى في مؤشر Henley Passport.

كما تسمح جوازات سفر هذين البلدين بالسفر إلى 192 دولة بدون تأشيرة.

في المرتبة الثانية، نجد جوازات السفر الألمانية والكورية الجنوبية مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 190 دولة.

كما تهيمن دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا على باقي المراكز العشرة الأولى. مع كندا ودول أوروبا الشرقية.

طالع أيضا:

جواز السفر الجزائري يحتل المرتبة 12 عربيا و175 عالميا