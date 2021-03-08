جواز السفر الجزائري يحتل المرتبة 12 عربيا و175 عالميا

إحتل جواز السفر الجزائري المرتية 175 عالميا ضمن قائمة أفضل جوازات السفر في 2021 حسب شركة الإستشارات العالمية نوماد كابيتالست.

وأوضحت مؤشر نوماد كابيتالست أن جواز السفر الجزائري جاء في الرتبة 175 ضمن القائمة التي ضمت 199 جواز سفر عالمي.

وتحصلت الجزائر حسب ذات الشركة 34 نقطة من أصل 100 نقطة.

وبإمكان حامل لهذا الجواز السفر إلى 51 دولة فقط دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية.

وتربعت لوكسنبورج على المرتبة الأولى كأفضل جواز سفر في العالم متبوعة بالسويد تليها ايرلندا ثم بلجيكا

في حين جاء الجزائر في المرتبة 12 عربيا بعدما إحتلت الإمارات العربية المرتبة 38 عالميا والاولى عربيا

الكويت في 97 عالميا والثانية عربيا

قطر 98 عالميا الثالثة عربيا

سلطنة عمان 103 عالميا الرابعة عربيا

عالميا، البحرين 105 عالميا الخامسة عربيا.

السعودية السادسة عربيا

تونس السابعة عربيا

المغرب الثامنة عربيا

موريتانيا التاسعة عربيا

مصر العاشرة عربيا

لبنان الحادية عشر عربيا

الجزائر في المرتبة 175 عالميا

واما بخصوص دول المغرب العربي فجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة

حيث تصدرت تونس الترتيب 124 عاميا والأولى مغاربيتا

المغرب 129 عالميا الثانية مغاربيا

وموريتانيا 153 عالميا الثالثة مغاربيا

الجزائر 175 عالميا الرابعة مغاربيا

وليبيا بـ 194 عالميا الخامسة مغاربيا.

ويعتمد مؤشر نوماد كابيتاليست في ترتيب الجوازات على 5 معايير:

السفر من دون تأشيرة.

وقوانين الضريبة الدولية.

والسعادة والتنمية.

والمواطنة المزدوجة.

والحرية الشخصية.