جواز السفر الجزائري يحتل المرتبة 92 عالميا

نشر مؤشر هينلي باسبورت إندكس تصنيف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم لهذه السنة.

ووفق ذات المؤشر إحتلت جواز السفر الجزائري المرتبة 92 عالميا بإتاحته السفر إلى 51 وجهة عالمية دون تأشيرة مسبقة.

في حين إحتل جوزار السفر الياباني المرتبة الأولى بإتاحة لحامله زيارة 191 دولة دون تأشيرة.

بينما جاء في المرتبة الثانية جوزار سفر سنغافورة بإتاحة لحامله زيارة 190 دولة دون تأشيرة.

أما الرتبة الثالثة فتحصل عليها جواز السفر الألماني بالسماح لحمله دخول 189 دون تأشيرة.

وجاء جواز السفر الإيطالي في الترتيب الرابع رفقة فنلدا ولوكسنبورغ وكذا إسبانيا بالسماح لحامله بدخول 188 دولة دون تأشيرة.

ومن جهة اخرى إحتل جواز السفر الافغاني المرتبة 26 والاخيرة بالسماح لحامله بدخول 110 دولة دون تأشيرة.

ويعتبر مؤشر هينلي باسبورت إندكس هو الترتيب الأصلي لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول.

ويعتمد الترتيب على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.الذي يحتفظ بأكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لمعلومات السفر.

ولمعرفة ترتيب جوازات السفر عبر العالم إظغط على الرابط التالي: جواز السفر الجزائري