جواز السفر الجزائري 77 عالميا وهذه الدول بدون تأشيرة لحامله

كشف موقع باسبورت إندكس المتخصص في تقريره ان جواز السفر الجزائري يسمح لحامله بدخول 64 بلدا عبر العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.

وأضاف ذات التقرير أن ان جواز السفر الجزائري إحتل المرتبة الـ 77 عالميا وبذلك صعد في الترتيب بـ 5 مراتب مقارنة بالسنوات السابقة.

كما ان جواز السفر الجزائري تحصل على 64 نقطة ويسمح لحامله بدخول 18 بلد دون الحاجة لإستصدار تأشيرة . و34 دولة مفتوحة للجزائريين بتأشيرة إلكترونية أوتأشيرة عند الوصول.

وبإمكان لحامل جواز السفر الجزائري دخول هذه الدول بدون تأشيرة وهي: هونغ كونغ، ماليزيا،الإكوادور، وتونس، موريتانيا، المغرب، سوريا، فلسطين، السنغال، مالي، غينيا، غامبيا، بنين، هايتي، بربادوس، الدومينيكان، ميكرونيزيا، سانت ينسنت وغرونادين.

أما بخصوص الدول التي يمكن لحامل جواز السفر اجزائري دخولها بتأشيرة إلكترونية أوتأشيرة عند الوصول فهي: أوزباكستان، طاجيكستان، إيران، لبنان، تنزانيا، نيجيريا، غانا، غينيا بيساو، المالديف، الأردن، إثيوبيا، كوبا، جزر القمر، أنغولا، أرمينيا، بوليفيا، بوروندي، كامبوجيا، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، كينيا، ليزوتو، مدغشقر، مالاوي، موريس، الموزمبيق، نيبال، نيكاراغوا، بالاو، رواندا، ساموا، السيشل، الصومال، جنوب السودان، سورينام، تيمور الشرقية، الطوغو، توفالو، أوغندا، زيمبابوي، اليمن.

ووفقا لذات التقرير فقد إحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الاولى عالميا بجواز سفر يسمح لحامله دخول 170 دولة.متبوعة بكل من ألمانيا، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا.