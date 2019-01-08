كشف رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أن الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر الاتحاد الافريقي التي ستعقد فيفري المقبل بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

سيتم خلالها عرض تفاصيل متعلقة بإصدار جواز سفر موحد لكل الأفارقة، واصفا هذا الأمر “بالحلم الذي طال إنتظاره”.

وقال فقي، في تصريحات لمختلف وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر سيشهد عرض التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر الأفريقي.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الخطوة أصبحت أقرب إلى الواقع وذلك من أجل حرية تنقل كاملة عبر القارة الأفريقية.

للإشارة فإن هذا الجواز الموحد يهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأفارقة بين الدول الأفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.